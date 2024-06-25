البنك الأوروبي للإعمار يقرض شركة تساهيل 700 مليون جنيه لتمويل رائدات الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الثلاثاء الموافقة على منح قرض بقيمة 700 مليون جنيه (ما يعادل 13.2 مليون يورو) لشركة تساهيل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لإعادة إقراضها لتمويل رائدات الأعمال خارج محافظتي القاهرة والجيزة.

وبحسب بيان للبنك، يساعد القرض الذي يأتي في إطار برنامج البنك الأوروبي لدعم سيدات الأعمال في زيادة حصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تديرها سيدات على التمويل، بتركيز خاص على المناطق خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية والتي تعاني من قلة عرض الخدمات المصرفية.

ويغطي البرنامج معظم القطاعات والصناعات، ويركز على المشروعات الصغيرة التي تديرها سيدات ويقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً وتقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو، بحسب ما ذكره البنك في البيان.

ويعتبر هذا القرض ثالث مشاركة للبنك الأوروبي في قطاع التمويل الأصغر في مصر.