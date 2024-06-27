إحالة عامل للمفتي في قتل ربة منزل وسرقة قرطها الذهبي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بإحالة عامل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقـتل ربة منزل وسرقة حلق ذهبي وبيعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر على الفرماوى، وعاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2857 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 205 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ط ح"، 34 سنة، عامل، مقيم منشية الحرية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 3 / 11 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها نادية عبد العزيز شفيق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها، وما أن تمكن منها حتى أطبق بيديه على جيدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرق المنقول - قرط ذهبي - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجنى عليه ليلا من داخل مسكنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.