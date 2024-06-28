أفخاخ سرايا القدس تُسقط الصهاينة في الشجاعية ورفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، أن صباح اليوم الجمعة فجرت قواتها آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية، وخاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية.

كما قصفت سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودمرت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية، تم زرعها مسبقًا- في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي.

وأوضحت القدس، أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة.