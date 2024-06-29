سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت تقريراً عن واقعة في السواحل اليمنية. وقالت الهيئة إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط خمسة صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وجاء في إعلان الهيئة أن السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة، وأنها تواصل إبحارها نحو الشمال.

وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما تسبب في عرقلة حركة الشحن العالمي، وفي تأخيرات وتكاليف إضافية على سلاسل التوريد، حيث أغرق الحوثيون حتى الآن سفينة واستولوا على سفينة أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.

ولمحاولة ردع الحوثيين، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي.

وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات ضد مواقع صواريخ ومسيَّرات يقول إنها قواعد للإطلاق.