انتشال جثتي شقيقتين.. ارتفاع عدد ضحايا عقار أسيوط المنهار إلى 6 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع، قبل قليل، من انتشال جثتين لشقيقتين من أسفل عقار أسيوط المنكوب ليرتفع عدد الوفيات الى 6 أشخاص و 6 اخرين مصابين وتواصل القوات البحث عن 8 آخرين مفقودين أسفل الأنقاض .

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال " لميس أحمد مرزوق " 15 عاما وشقيقتها " ريهام " 16 عاما بعد 17 ساعة من البحث أسفل الأنقاض ليرتفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 6 أشخاص و6 مصابين وجاري البحث عن 8 آخرين .

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط و اللواء وائل نصار مدير امن أسيوط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع وقيادات مديرية أمن أسيوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 6 جثث و 6 مصابين حتى الآن من أسفل أنقاض المنزل المنهار وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الأنقاض للبحث عن سكان بالطابق الأرضي تحت الأنقاض.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب3 سيارات إطفاء بمحيط المنزل المنكوب بعد تسرب غاز من وصلات المنزل وفرضت كرودنا امنيا بمحيط المنطقة.

فيما دفعت مديرية الصحة بـ 10 سيارات إسعاف واستعانة المحافظة بمعدات الإنقاذ السريع التابعة لمركز الفتح لسرعة رفع الأنقاض والبحث عن باقي سكان العقار.