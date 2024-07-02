تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وفقا للمواعيد المحددة بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التزمت المحال التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات فى الساعة العاشرة مساءا.

و يأتي ذلك في اطار ما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 وطبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.

هذا وقد وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات 2024، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من أول يوليو سيتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساءً في كل المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات 2024 لا تنطبق على الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم والتي سيتم غلقها بحد أقصى الساعة 1 صباحًا، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.