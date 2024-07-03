وهاب: سعد الحريري "راجع" ومن مصلحة أميركا منع الحرب على لبنان

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب، إلى أن "إسرائيل في مأزق، وإذا أوقفت الحرب اليوم ستذهب حتماً إلى هزيمة أكبر من 7 تشرين الأول".

واعتبر، في مقابلة عبر تلفزيون لبنان، أن "حزب الله تفرّد بقرار فتح حرب الإسناد، وإيران لم تكن موافقة"، مضيفا "لم يخطىء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وبنى موقفه من قبرص على معلومات".

وقال وهاب: "أرى رخصاً في موقف المعارضة اللبنانية من جبهة الجنوب"، مشيرا إلى أن "من مصلحة أميركا منع الحرب على لبنان".

إلى ذلك، تمنى وهاب على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "ممارسة السلطة بشكل جدّي حتى ولو كنّا في مرحلة انتقالية".

في سياق آخر، اعتبر وهاب أن "القاضية غادة عون قاضية حرّة ولست مع استهدافها"، بينما رأى أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة "لم يسرق أموال الناس وهو ضحيّة وليس جزّارًا".

وكشف أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري "راجع والأوادم معه"، معتبرا أن "زيارة أمين سرّ الفاتيكان للبنان كانت تشجيعيّة".