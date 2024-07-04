«تفاؤل».. إسرائيل تدرس رد حركة حمـ.اس على اقتراح لوقف الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، في بيان، أن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيابة عن "الموساد": "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن".

وتابع البيان: "إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".

وفي وقت سابق، قالت حركة "حماس" في بيان إنها تبادلت "بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر المسؤول في الحركة: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على هذه الأنباء بالقول بأنه "لأول مرة يسمح رد حماس على مقترح التهدئة بالتقدم"، مشيرة إلى أن "هناك أساس للمفاوضات".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "رد حماس على مقترح التهدئة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قدما نحو مفاوضات مفصلة بخصوص النقاط العالقة، وربما التوصل إلى اتفاق".

وكانت المقترحات السابقة قد فشلت في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، من أجل إنهاء الحرب المأساوية التي تقترب من دخول شهرها العاشر.

وتصر حركة "حماس" على وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما تبدو إسرائيل مصممة على القضاء على الحركة.