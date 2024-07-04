ثكنات إسرائيل العسكرية تنهار أسفل 200 صاروخ لحزب الله.. انتقامًا لـ"أبو نعمة"

ياسر رشاد - القاهرة - عدة ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية ضربها حزب الله، اليوم الخميس، بـ200 صاروخ، انتقامًا لاغتيال القيادي أبو نعمة، والاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏خصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

ونشر حزب الله في بيانه أسماء المواقع التي تم استهدافها منذ صباح اليوم حتى الآن وعددها 17 موقعًا:

1 - تموضع مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفر بلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏خصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

2 - وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل.

3- موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل

4- موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل

5- موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان

وردًا على الاعتداء ‏واغتيال أبو نعمة الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع المواقع التالية:

6- مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت

7- مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

8- مقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا

9- مقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح

10- مقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن

11- مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت

12- مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

13- مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو

14- قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار

15- مقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني

16- القاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا

17- مقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا