ترخيص 37 معملًا طبيًا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ترخيص 37 معملًا جديدًا، وذلك في إطار جهود المديرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، تحت قيادة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة.

ووفق البيان الصادر عن مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ اليوم الخميس، كشفت المديرية عن تلقي إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، عدة طلبات بشأن ترخيص 45 معملًا جديدًا.

وأوضح البيان أن لجنة المعامل بوزارة الصحة عاينت تلك المعامل التي جرى التقديم على ترخيصها، بمشاركة الدكتور أحمد الجمل، مسئول ملف المعامل بإدارة العلاج الحر بكفر الشيخ، وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة، ما أدى إلى المساهمة في تسهيل إجراءات الترخيص لتلك المعامل التي حصلت على مستندات الترخيص.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المديرية تلتزم بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب التطورات الحديثة في المجال الطبي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في كافة المنشآت الصحية.