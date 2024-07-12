شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزيرة جاوة الإندونيسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي ( 2218 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد".ولم ترد على الفور تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 4ر24 كيلومتر عند تقاطع دائرة عرض 42ر7 درجة جنوبًا، وخط طول 14ر105 درجة شرقًا.