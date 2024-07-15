شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: التشكيل الوزاري الجديد للحكومة وبرنامجها مطمئن للشارع المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مناقشة مجلس النواب برنامج الحكومة مع الوزراء تضمن برنامجا شاملا من جانب الحكومة حول طرق تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة وأن التشكيل الجديد للحكومة مطمئن للشارع المصرى لأنه يضمن تحقيق المعادلة فى المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها واستقرارها الداخلى والخارجى إلى جانب إنجاز الملفات الداخلية الخاصة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومنظومة الدعم وتحسين القطاع الاقتصادي، مثمنا طريقة اختيار الأسماء الجديدة فى الحكومة والاعتماد على الخبرات.

وقال "مجدي"، أن الشعب المصري يأمل الكثير من الحكومة الجديدة من أجل حل المشكلات التى تؤرق الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار انقطاع للكهرباء ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الملفات التى تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول للأزمات الراهنة، لافتا إلى أن ما يميز الحكومة الجديدة هو دمج عدد من الوزارات مثل الخارجية والهجرة، والنقل والصناعة والتخطيط والتعاون الدولى وهو ما يعطى انطباع بأن هناك تغيير فى السياسات وليس وجوه فقط.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء يعد أمر مبشر، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لابد أن تعرف سبب التغيير وتوقيته، والمهمة التى جاءت من أجلها، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤمن أن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص فى العمل، والتغيير الحكومى جاء نتيجة لوجود بعض المشكلات التى أدت إلى حتمية وجود تغيير وزارى يساعد فى تغيير الأوضاع فى المرحلة الراهنة.

وأوضح "مجدي"، أهمية تطوير الأداء الحكومى فى العديد من الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة فى الحكومة قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين مستوى معيشة المصريين وتشجيع ملفات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم أبوابا للشباب يمكن العمل عليهما بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة وتشجيع الاستثمار وجلب استثمارات خارجية من أجل أن نجد نتائج إيجابية قريبة على أرض الواقع.