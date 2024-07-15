شكرا لقرائتكم خبر عن مروحيات بأعداد كبيرة.. مقتل 3 وإصابة امرأتين في حادث بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت قوات الشرطة الألمانية وقوات الطوارئ في بلدة آلبشتات جنوب مدينة شتوتجارت اليوم الأحد.

جاء ذلك بعد واقعة تخللها إطلاق نار، فيما انطلقت القوات تدعمها مروحيات بأعداد كبيرة. حوادث القتل في ألمانيا وأكدت الشرطة أن هذه الواقعة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما صرحت متحدثة باسم الشرطة بأن الوفيات تبدو مرتبطة بالعنف العائلي.

وطوقت المنطقة المحيطة بالحادث، وشوهد ما يصل إلى 40 سيارة شرطة في الموقع.

وتقع بلدة آلبشتات على بعد حوالي 60 كيلو مترا جنوب شتوتجارت في جبال "شفابن جورا" بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة جنوب غرب ألمانيا. وقوع إصابات خطيرة وأوضح متحدث باسم الشرطة في مكان الحادث، أن القتلى هم رجلان وامرأة، مشيرًا إلى أن القاتل المحتمل هو من بين القتلى الثلاثة.

وأسفرت الواقعة عن وقوع إصابات خطيرة لامرأتين نقلتا إلى المستشفى، ولا تزال العلاقة بين القتلى والمصابتين غير معروفة.