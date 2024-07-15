هطول أمطار ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.



وأضاف ، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة و الطريق الواصل من مكة المكرمة الى جازان

وتابع، تكون الرياح في البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة وارتفاع الامواج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر

متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

الرياح السطحية

شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة .

ارتفاع الموج

من نصف المتر الى متر .

حالة البحر

خفيف الموج .

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 45 33

الرياض 43 29

المدينة المنورة 44 34

جدة 40 31

الدمام 45 32