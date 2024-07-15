بري التقى منصوري وعرض مع روداكوف للأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، سفير روسيا في لبنان ​ألكسندر روداكوف​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين. واستقبل أيضًا حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​.

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