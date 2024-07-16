خطار التقى أبو ناضر للاطلاع على أوضاع مراكز الدفاع المدني المنتشرة في الجنوب

استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، ، رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر على رأس وفد من رؤساء بلديات الشريط الحدودي في زيارة تهدف إلى الاطلاع على أوضاع مراكز الدفاع المدني المنتشرة في جنوب لبنان والتباحث في احتياجات العناصر الملحة للتمكن من الاستمرار في تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر الفادحة التي طالت الأرواح والممتلكات والثروة الحرجية نتيجة الحرب المستمرة مع العدو الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي.

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