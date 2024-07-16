مسيرة التاسع من محرم في النبطية بمواكبة أمنية

انطلقت مسيرة التاسع من محرم في مدينة النبطية والتي نظمها النادي الحسيني ولجنة عاشوراء باشراف امام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، تحت شعار "أباة بالحسين"، وسط إجراءات أمنية للجيش ولقوى الامن الداخلي ومواكبة إسعاف النبطية والصليب الأحمر اللبناني والهيئات الاسعافية والصحية الاهلية.

وانطلفت المسيرة، من أمام باحة النادي الحسيني لمدينة النبطية يتقدمها الشيخ صادق، والنواب: رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، هاني قبيسي وناصر جابر وشخصيات من حركة "أمل" و"حزب الله" ولفيف من علماء الدين ورؤساء بلديات ومخاتير وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية وتربوية وإقتصادية ونسائية وفاعليات.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية اتخذت تدابير وإجراءات على الطرق الرئيسية والفرعية ومنعت دخول السيارات الى وسط مدينة النبطية.