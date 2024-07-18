شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور رئيسيه بمؤتمر الصحافة المصريه واطلاق موقع تفاعلي الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بحضور أمين عام المؤتمر، ومنسقى اللجان لمناقشه الرؤى المتعلقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر .

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، أمين عام المؤتمر، أنه يجب خلال الفترة القليلة الباقيه قبل عقد المؤتمر الإعداد لمؤتمر ناجح وفعال للتواصل إلي توافق عام ما بين كل الصحفيين من كل الأجيال والاتجاهات المختلفة، وحل جميع مشاكل الصحفيين بأبعادها المختلفة.



وأكمل، أن هنالك عمل مستمر للوصول لبرنامج عمل للمؤتمر والقضايا الأساسية الخاصه بالمحاور المختلفه له و برنامج عمل لنتائج المؤتمر و كيفية تنفيذها على المدى القصير أو المتوسط فى الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه يتم الآن الاعداد لجدول عمل المؤتمر وبحث جميع الأفكار المقدمة و المقترحات و التوصيات التى قدمتها اللجان المختلفه بالمؤتمر.

واستطرد أنه تم تحديد 3 محاور رئيسية ،للمؤتمر الاول هو مستقبل الصحافه والأوضاع الإقتصادية للصحافة والاخير يتعلق بالتشريعات والحريات .

مؤكدا أنه يتم الآن إنشاء موقع الكتروني تفاعلي للمؤتمر، سيكون جاهزا بدايه من الشهر المقبل، لزياده تفاعل الصحفيين مع المؤتمر، والعمل سويا لحل جميع مشاكل الصحفيين.



ومن جانبه قال عبدالله عبد السلام، منسق لجنة مستقبل الصحافة، إن جميع المقترحات المقدمه للجنة من أجل تطوير مستقبل الصحافه ممتازة، ولكن لابد من تفاعل قوي من أجل الوصول لحلول قويه تخدم المهنة والصحفيين ،مشيرا الي اللجنة تعمل على 3 محاور فرعية خاصه بمستقبل الصحافة ،وهي مستقبل الصحافة الورقية، ومستقبل الصحافة والذكاء الاصطناعي والعلاقة بين الصحافة الورقيه و الإلكترونية والتدريب الصحفي .

وأكمل أنه لابد من الربط بين فنون الصحافة الحديثة و ما يحدث اليوم ،من خلال استضافه المختصين بالتدريب الصحفي ،والوصول إلى ما يريد القارئ،والوصول الي تطوير مستمر و فعال لوضع الصحافة .

وقال عبد الفتاح الجبالى منسق لجنة اقتصاديات الصحافة،أن هنالك امكانيات كثيرة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية فنجد أن الحكومة أوصت بالأسراع بأصدار قانون حرية تداول المعلومات ،وان الصحافة أكثر جهه ستستفيد من ذلك القانون ،وأنه لابد من دراسة الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وعقد أجتماعات مستمرة من الأن، لأن وقت المؤتمر ضيق،حيث لابد من من بحث المشكلات و الحلول بطريقة عملية وموضوعية و النظر فى التداخلات بين لوائح المؤسسات الصحفية وغيرها من التشريعات المختلفه و بحث كافة الامكانيات وطرق التعامل معها، متمنيا أن يعطي المؤتمر السادس حلول عمليه قابله للتطبيق و خطه عمل تستمر للعام المقبل حتى موعد عقد المؤتمر التالى .

و من جانبه قال محمد بصل منسق لجنة التشريعات والحريات أن هنالك محاور رئيسية تعمل عليها اللجنه و هي الإصلاح الفوري لأوضاع الصحافة، والتشريعات الخاصه بحريه الصحافة والصحفيين ودمج أشكال الصحافة الحديثة وإزالة كافة القيود المفروضة على الصحفيين، وإخلاء سبيل المحبوسين في قضايا النشر، وتعظيم قيمة الصحافة بشكل عام .



وأكمل أنه هنالك محاور فرعية نظرتها اللجنه لإصدار توصيات خاصة بها تعرض خلال المؤتمر مثل تجديد ميثاق العمل الصحفى، وأعادة النظر في الاكواد المهنية الموضوعة الآن وقانون حرية تداول المعلومات ،واوضاع الصحفيين المحبوسين والمفرج عنهم، وتحديث أطر العمل بالمؤسسات الصحفية ودراسة حرية الاصدار والنشر حاليا و ذلك لوضع جدول زمنى مكثف لإخراج توصيات بتلك المحاور المذكورة لتقديمها خلال المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية يناقش أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.