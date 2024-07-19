زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال تشيلي

ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات شمال تشيلي حسبما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما لم يصدر حاليا تحذير من حدوث موجات مدّ عالٍ (تسونامي). ويقع مركز الزلزال على بُعد 265 كيلومترا إلى شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحليّة وعلى عُمق 126 كيلومترا، استنادا إلى المعهد.

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