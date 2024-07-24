شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متعددة.. هاريس تبدأ حملتها الانتخابية بالهجوم على ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت النائبة الحالية للرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، بالمحتال في أول تجمع انتخابي لها كمرشحة للرئاسة في انتخابات 2024.

وتحدثت هاريس في صالة رياضية لمدرسة ثانوية مكتظة في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة في الانتخابات، حيث كان الجمهور في حالة من الصخب، ويهتفون باسم "كامالا" لمدة دقيقة تقريبًا بعد صعودها إلى المنصة.

توحيد الحزب الديمقراطي

وقالت هاريس في التجمع الذي أقيم في ميلووكي، بعد يومين فقط من إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه وتأييده لنائبته لخلافته: "سأقضي الأسابيع المقبلة في توحيد حزبنا حتى نكون جاهزين للفوز في نوفمبر".



وبعد أن أشادت ببايدن وشكرت الديمقراطيين على ثقتهم، هاجمت هاريس ترامب ووضعت رؤية لما ستكون عليه رئاستها، وتحدثت عن فترة عملها كمدعية عامة ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا قائلة:"تصديت للجناة من جميع الأنواع".

وأضافت: "المحتالون الذين خدعوا المستهلكين، الغشاشون الذين خرقوا القوانين لمصلحتهم الخاصة، لذا اسمعوا مني عندما أقول، أنا أعرف نوع دونالد ترامب".

ووعدت هاريس بالقتال من أجل الطبقة الوسطى والعمل على القضاء على الفقر.