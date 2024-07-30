مقتل ثلاثة أشخاص وإحراق 150 منزلاً في الكونغو الديمقراطية

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الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصيب عدد آخر، وأحرق قرابة 150 منزلاً أثناء توغل لميليشيا "بيتونتو" المسلحة في قرية تومبوي التابعة لإقليم تنجانيكا في الكونغو الديمقراطية.وذكرت مصادر حكومية كونغولية اليوم، أن من بين القتلى الثلاثة جنديًا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وامرأة، وأحد أفراد الميليشيات.وأفاد شهود عيان من السكان المحليين بأن مهاجمين مسلحين بالأسلحة النارية والسهام قاموا فجرًا بالتوغل في قرية تومبوي، وأضرموا النيران في المنازل ومخيمات النازحين الواقعة في المنطقة المحيطة بالقرية، وحالة نزوح جماعي للسكان، مطالبين السلطات بتقديم المساعدة وتعزيز الأمن في هذه المنطقة.