زيلينسكي يعلن إنضمام طائرة " F-16 " لجيش أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن بلاده تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "F -16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكدا أن الطيارين الأوكرانيين بدؤوا في التحليق بها داخل البلاد.

طائرات إف 16 تنضم للجيش الأوكراني

وجاء إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية بجوار طائرتين من هذا الطراز F -16، بينما حلقت في السماء اثنتان أخريان.

وقال زيلينسكي خلال حفل أقيم في أوكرانيا :" طائرات F -16 موجودة في أوكرانيا، أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدؤوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".

وأضاف زيلينسكي :"لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد، و"كثيرا ما سمعنا عبارة (هذا مستحيل) ردا على ذلك"، مشيرا إلى أن ذلك أصبح الآن أمرا واقعا "مقاتلاتF -16 في سمائنا".

تطالب كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بتسليمها طائرات F -16، على أمل إنهاء الهيمنة الروسية على الأجواء، وحماية مدنها وقواتها بشكل أفضل من القصف الروسي المتواصل.