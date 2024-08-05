القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا وناقلة جند في كمين مركب في تل السلطان غربي رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 4 دبابات ميركافا وناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تل السلطان غربي رفح.

وفي بيان عاجل صدر عن القسام، أكدت الكتائب أنها نصبت كمينًا مركبًا لقوات الاحتلال في المنطقة، مما أدى إلى تدمير الدبابات وناقلة الجند. وأضافت الكتائب أنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية في الموقع لإجلاء الجنود المصابين والقتلى.

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم عن تنفيذه هجومًا بواسطة سرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مؤكدة بين صفوف الضباط والجنود داخل القاعدة.





في بيان رسمي صدر عن الحزب، أوضح أن العملية جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان وفلسطين، مؤكدا أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى أهدافها داخل القاعدة رغم محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراضها. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابات بين الضباط والجنود الإسرائيليين، دون أن يحدد العدد أو مدى خطورة الإصابات.





وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن العمليات النوعية ستستمر ضد الأهداف العسكرية الحساسة في عمق الأراضي المحتلة. وشدد على أن المقاومة تمتلك القدرة على توجيه ضربات قاسية للعدو في أي وقت وأي مكان.





من جهتها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود حالة من الاستنفار في صفوف الجيش، خصوصاً في المناطق الشمالية المحاذية للبنان.





يذكر أن هذه العملية تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، في ظل التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.





اعلام عبرى : إطلاق 4 مسيرات من لبنان واعتراض بعضهم





أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع إطلاق أربع طائرات مسيرة من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأوضحت القناة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض واحدة من هذه الطائرات المسيرة، بينما انفجرت ثلاث منها في منطقة جبل الجرمق دون أن تسفر عن وقوع إصابات.





وأضافت القناة أن الطائرات المسيرة الثلاث التي انفجرت أحدثت بعض الأضرار المادية، ولكن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية. وأكدت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الإجراءات الوقائية قد تم اتخاذها فور اكتشاف الطائرات المسيرة، مما ساهم في تقليل الأضرار والحد من التأثيرات السلبية للهجوم.





من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها والانفجار منها كانت محملة بمتفجرات، وكان من المحتمل أن تسبب أضرارًا كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم وتحديد كيفية تنفيذ العملية.





في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية تعزيز استعداداتها في المناطق الحدودية مع لبنان، حيث يتم تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة لمراقبة أي تهديدات قد تأتي من الجهة الشمالية. ويأتي هذا الحادث في سياق توتر مستمر بين إسرائيل ولبنان، مما يعكس الأوضاع الأمنية الحساسة في المنطقة.