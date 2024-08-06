شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لتنمية الثروة السمكية والداجنة والان مع تفاصيل الخبر

تولي الحكومة قضية الأمن الغذائي اهتماما خاصاً، لذا تعمل على تحقيق تنمية في قطاعي الثروة الحيوانية ومنها الثروة الداجنة، بما يضيف إلى الاقتصاد القومي ويحقق الأمن الغذائي، ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج فيما يلي:

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة.

- توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لضمان توفر الدواجن للمستهلك بتكلفة مقبولة، وذلك عبر دعم زراعة الأعلاف، وتنويع مصادر استيراد الأعلاف، بالإضافة إلى دعم إنشاء مصانع الأعلاف، وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف، إلى جانب نشر الوعي بأفضل ممارسات التغذية الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية.

كما تولى الحكومة اهتماما بمشروعات تنمية الثروة السمكية نظرا لأهميتها البالغة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال:

-استكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وغيره من مشروعات الاستزراع السمكي.

-مواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية.

-التوسع في الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاجية.

-مواصلة مشروعات تعزيز الثروة السمكية في بحيرات ( قارون - المنزلة - البرلس).

-تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير في تقنيات حديثة لإنتاج الأحياء المائية الداخلية المزارع السمكية والبحرية.