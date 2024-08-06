هاريس: نستعد للدفاع عن إسرائيل ونعمل أيضا على تهدئة التوترات

أشارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الى إنه "بينما نستعد للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإرهابيين، فإننا نعمل أيضا على تهدئة التوترات".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات أزمة مع فريقه للأمن القومي مع تزايد المخاوف من أن الهجوم المضاد الإيراني على إسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

واكد بايدن في افادة صحفية عقب الاجتماع مع فريق الأمن القومي، أنه "ناقشنا الخطوات التي نتخذها للدفاع عن قواتنا والرد على أي هجوم ضد أفرادنا بالطريقة والمكان الذي نختاره".

وأضاف "تلقينا تحديثات بشأن التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها والجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية".

وتابع: في وقت سابق من اليوم تم إطلاعنا أنا ونائبة الرئيس في غرفة العمليات على التطورات في الشرق الأوسط.