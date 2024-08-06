البنتاغون: أوستن أكد لغالانت الالتزام بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران وحزب الله

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" بأن الوزير لويد أوستن ونظيره الاسرائيلي يوآف غالانت اتفقا في اتصال على أن هجوم مليشيات موالية لإيران على قوات أميركية بالعراق تصعيد خطير. وأكد أوستن لغالانت الالتزام بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات ايران وحزب الله. وفي وقت سابق، أمر أوستن بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الدفاع الاميركية أن "الجيش الأميركي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما كشفت عن إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.

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