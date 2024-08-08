شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة محمد يونس.. الحكومة المؤقتة في بنجلاديش تؤدي اليمين الدستورية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد الجيش البنجلاديشي الجنرال وقار الزمان في إفادة لوسائل الإعلام بثت على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في العاصمة دكا، إن الحكومة المؤقتة في بنجلاديش التي سيرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، من المرجح أن تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم الخميس.

وكان الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين قد قرر أمس الثلاثاء، تعيين يونس رئيسًا للحكومة المؤقتة للإشراف على الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وفرارها من البلاد يوم الاثنين في مواجهة احتجاجات حاشدة.

ومن المقرر أن يصل الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال الحائز على جائزة نوبل، والذي دافع عن مفاهيم الإقراض بالغ الصغر والتمويل متناهي الصغر، إلى دكا بعد ظهر اليوم الخميس قادمًا من دبي، وفقًا لما ذكره بيان صحفي صادر عن مركز يونس. أعضاء الحكومة المؤقتة وقال الجنرال وقار الزمان إن مراسم أداء اليمين الدستورية ستقام في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن عدد أعضاء الحكومة المؤقتة من المرجح أن يصل إلى 15 عضوًا، وتابع: "نأمل أن نتمكن من خلق أجواء مواتية في البلاد للتغلب على الأزمة".

ودعا الرأي العام إلى تجنب نشر أي شائعات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة إعادة بناء البلاد وقبيل عودته، دعا محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، شباب بنجلاديش إلى التحلي بالهدوء والاستعداد لإعادة بناء البلاد.

وأضاف البيان أن يونس هنأ الطلاب والشعب لجعلهم "يوم انتصار ثان" أمرًا ممكنًا، في إشارة إلى احتجاجات الطلاب الدموية التي أجبرت حسينة على الاستقالة.

وأضاف: "دعونا نحسن استغلال انتصارنا الجديد لأقصى مدى، لا تدعونا نترك هذا يفلت منا بسبب أخطائنا".

ودعا الجميع إلى الإحجام عن جميع أنواع العنف.