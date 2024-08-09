محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة بنغلاديش المؤقتة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية اليوم، رئيساً للحكومة المؤقتة في بنغلاديش، وذلك بعد استقالة الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد نظامها.

وأكد يونس خلال مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة دكا، بحضور رئيس البلاد محمد شهاب الدين، أن أولويته ستكون استعادة القانون والنظام في البلاد.

كما أدى اليمين أكثر من اثني عشر عضواً من حكومته، سيحملون لقب مستشارين وليسوا وزراء.

وكان الرئيس البنغلاديشي عيّن محمد يونس رئيساً للحكومة المؤقتة بعد حل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.

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