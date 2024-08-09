البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تجويع الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي اعتبر فيها أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعًا “قد يكون عادلًا وأخلاقيًا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية ووقف المجازر المروعة تجاه الفلسطينيين التي تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين.

ودعا البرلمان العربي البرلمانات الوطنية والإقليمية إلى الضغط على حكوماتهم للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والتدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والنفاذ السريع للمساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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