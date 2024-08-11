اعتقال 16 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم صحفي وأسرى سابقون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، بينهم صحفي وأسرى سابقون.

وأوضح النادي في بيان له أن الاعتقالات شملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في عدة بلدات وقرى. وقد تم توقيف الأشخاص الذين اعتقلوا بتهم متنوعة، منها النشاط السياسي وعضوية في منظمات غير قانونية.

من بين المعتقلين، أشار البيان إلى أن أحدهم هو صحفي معروف، تم اعتقاله أثناء تغطيته للأحداث المحلية. كما شملت الاعتقالات مجموعة من الأسرى السابقين الذين تم الإفراج عنهم في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

في سياق متصل، استنكر نادي الأسير الفلسطيني هذه الاعتقالات، مشدداً على أن استخدام الاعتقال كوسيلة قمعية ضد الفلسطينيين يهدف إلى تقييد حرية التعبير وحقوق الإنسان. ودعا النادي المجتمع الدولي إلى التحرك ضد هذه الانتهاكات، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

كما أكد النادي أن حملة الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وأكد على أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة.

اندلاع حريق جنوب مدينة كريات شمونة بسبب سقوط صاروخ أطلق من لبنان

أفادت قناة 12 الإسرائيلية باندلاع حريق كبير جنوب مدينة كريات شمونة، نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر القناة أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب كريات شمونة، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المكان. الحريق تسبب في أضرار كبيرة في المناطق المحيطة، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المنطقة، مما أثار القلق بين السكان المحليين.

فرق الإطفاء التابعة لبلدية كريات شمونة هرعت إلى موقع الحريق فور تلقيها البلاغ، وبدأت بمحاولات السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق السكنية القريبة. كما تم طلب تعزيزات من فرق الإطفاء من المدن المجاورة لمواجهة الحريق بشكل أكثر فعالية.

فيما يتعلق بأسباب الحادث، أكدت المصادر أن الصاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية، حيث يُعتقد أن هذا الهجوم هو نتيجة تصعيد بين حزب الله وإسرائيل. يأتي هذا الهجوم في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات للسكان في المناطق المجاورة، داعية إياهم إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة عن فرق الطوارئ. وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادث بدقة والأطراف المسؤولة عنه.

الحادث يعكس استمرار التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ويزيد من القلق بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة.