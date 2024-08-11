رئيس البرلمان العربي: الشباب هم قوة الأوطان ومحرك أساسي للتنمية

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم العالمي للشباب

الأحد 11/أغسطس/2024 - 11:35 م 8/11/2024 11:35:52 PM

أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الدور الرائد للشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات كونهم قوة الأوطان وأملها في بناء غدٍ أفضل ومستقبل مشرق بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وبسواعدهم .

وأشار العسومي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي يوافق الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام، إلى ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وإعداد أجيال جديدة مؤهلة ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة وتولي المسؤولية، مؤكدًا أنهم مقياس تقدم الأمم ومحرك أساسي لعجلة التقدم والبناء.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن اليوم العالمي للشباب، يعد فرصة كبيرة للاحتفاء بما قدمه الشباب في كافة المجالات محليًا وعالميًا، ولتحفيز أقرانهم على بذل الجهود لرد الجميل لأوطانهم، وإبراز إبداعاتهم وقدارتهم الابتكارية في مختلف المجالات، كما لفت إلى أن هذا اليوم يأتي لإبراز الجهود المبذولة من جانب حكومات الدول ومؤسساتها المعنية، للاهتمام بالشباب في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الشباب، وتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وكذلك إبراز وتفعيل المبادرات الداعمة لهم.