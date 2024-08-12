سويف استقبل رئيس اساقفة تولوز: لا استقرار للإنسان الا من خلال ثقافة السلام والحوار وثقافة الانفتاح

استقبل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف في دار المطرانية " قلاية الصليب" في طرابلس، رئيس اساقفة مدينة تولوز الفرنسية المطران غي دو كيريميل ونائبه العام المونسنيور هيرفيه غانيارد، في حضور النائب ايلي خوري ووفد من "اللقاء للحوار الديني الاجتماعي" ضم مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ مالك الشعار، البروفسور نبيل عقيص، الدكتور سابا زريق، الدكتور مصطفى الحلوة.

وبحث الجانبان، في كيفية بناء الانسان ودور الاديان والمجتمعات المدنية والاهلية في تعزير التضامن الانساني ونشر القيم الدينية وتجسيد الحوار المبني على السلام والمحبة.

واعتبر المشاركون ان "الحوار الانساني هو البديل عن خيارات العنف"، داعين الى "نبذ كل انواع الكراهية والحقد والانانية".

ولفت سويف، الى أننا "نحن سعداء اليوم باستقبالنا في دار المطرانية في طرابلس، رئيس اساقفة مدينة تولوز والوفد المرافق، ونعلم ان الرابط التاريخي والثقافي والاجتماعي بين مدينتي تولوز وطرابلس هو منذ مئات السنوات، والسنة الماضية تشرفنا بزيارة رئيس بلدية تولوز بحضور سماحة مفتي طرابلس ورئيس البلدية وعقدنا معا جلسة حوار بناءة جدا، ولمسنا خلال اللقاء ان رئيس البلدية كان على مواعيد محددة بالتوقيت. الان لقاؤنا استمر اكثر من ساعة ونصف الساعة مع العلم ان الوقت المحدد لنا كان بحدود النصف ساعة".

وأشار الى أن "رئيس بلدية تولوز لمس خلال اللقاء ان طرابلس هي المناخ الديني والانساني الذي يعكس صورة لبنان والعيش المشترك، مشددا على "التواصل والتنسيق بين مدينتي طرابلس وتولوز" .

واضاف "هذه هي صورة وحقيقة طرابلس ولبنان بالرغم من كل التجارب والتحديات وطبول الحرب التي تقرع للأسف الشديد في وطننا وفي المنطقة ولكننا نؤمن ان لا استقرار للإنسان الا من خلال ثقافة السلام والحوار وثقافة الانفتاح، لأن الرب يجمعنا جميعا في عائلة انسانية كبيرة".

وأكد سويف، على ان "لقاءنا اليوم بحضور هذه النخبة من ابناء طرابلس والشمال هو لقاء مميز ومفيد، لا سيما بحضور سماحة المفتي الشعار والنائب خوري والوزير السابق محمد الصفدي الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب تعرضه لوعكة صحية، وقد اسسنا جمعية على مستوى لبنان اسمها " اللقاء للحوار الديني والاجتماعي" لان هذه هي الصورة التي تعكس حاضرنا وماضينا ومستقبلنا وهمنا في هذه المؤسسة ان نطال الشباب والطلاب الجامعيين والطالبات لأنهم هم من سيبنون الوطن لليوم وللغد، وكي يتابعوا بهذا الإرث العريق لجعل لبنان كما قال الاباء عنه رسالة اللقاء والحوار والحرية والانسان وكرامة الانسان".