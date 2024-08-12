نقابة "مالكي الشاحنات العمومية" بمرفأ بيروت: لإيجاد "system" جديد لتحاشي تعطل العمل أسبوعيًا

لفتت نقابة "مالكي الشاحنات العمومية" في ​مرفأ بيروت​، إلى أنّ "المؤامرة مستمرّة على مرفأ بيروت، بحيث يتعطّل "السيستام- System" كلّ أسبوع، وتتوقّف بالتّالي أعمال الشّحن والتّفريغ للبضائع"، مشدّدةً على أنّ "هنا تُطرح علامة استفهام كبيرة في شأن هذا الموضوع، إذ لا نعلم إن كان أحدهم يعمل على تعطيله، أو أنّه يتعطّل من تلقاء نفسه".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "لا شكّ أنّنا نمرّ اليوم في ظروف استثنائيّة وحالة طوارئ، ونطالب المعنيّين في هذا الإطار أن يعملوا على تحديث برامج العمل، وتغيير البرامج القديمة لأنّه آن الأوان لذلك".

وتمنّت النّقابة على وسائل الإعلام، أن "تسلّط الضّوء على هذا الأمر، وتطلع الرّأي العام على كلّ المجريات، خصوصًا أنّنا نعاني الكثير من المشاكل في المرفأ كلّ من جهته، أكان التجّار أو المخلّصين وشحن البضائع"، مكرّرةً المطالَبة بـ"إيجاد "system" جديد لمرفا بيروت، لتحاشي أن يتعطّل العمل أسبوعيًّا في هذا المرفق الحيوي، علمًا أنّ مرفأ بيروت يدخل الأموال إلى خزينة الدّولة، وإذا لم يتمّ الاهتمام بهذا القطاع المهم، فبأي قطاع آخر سيهتمّون؟".