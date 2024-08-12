قوى الأمن: توقيف شخص خلع باب المحكمة الشرعية في طريق الجديدة ورمى قنبلة "مولوتوف"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "فجر تاريخ 2024-08-12، أقدم شخص مجهول الهويّة على خلع باب المحكمة الشّرعيّة السّنيّة الكائنة في محلّة ​طريق الجديدة​، ورمى قنبلة "مولوتوف"، ممّا أدّى إلى اشتعال النّار في داخلها واحتراقها. وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل هذا الخبر، ممّا أدّى إلى حالة استياء في المحلّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الحثيثة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ وخلال فترة وجيزة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "م. س." (مواليد عام 1989، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة وخلال ساعات من توقيفه في محلّة طريق الجديدة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس نایلون بداخله آثار من مادّة السالفيا".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بخلع باب المحكمة الشّرعيّة في محلّة طريق الجديدة وإلقاء القنبلة إلى داخلها، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها. كما أفاد بأنّه أقدم بتاريخ سابق على كسر زجاج المحكمة". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".