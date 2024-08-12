اعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، بانه "بعد مراجعات عديدة مع إدارة المرفأ حول التأخير الحاصل في اخراج البضائع، يهمنا التوضيح ان العمل يسير بشكل طبيعي لدى ادارة مرفأ بيروت ولم يطرأ اي عطل على انظمتنا الإلكترونية، انما هناك تأخير لدى المديرية العامة للجمارك في اخراج البضائع".

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مرفأ بيروت: لم يطرأ اي عطل على أنظمتنا الإلكترونية انما هناك تأخير لدى الجمارك في اخراج البضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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