التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه، السّفير السّعودي في لبنان وليد بخاري، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، لاسيّما على الصّعيدَين السّياسي والأمني.
وخلال اللّقاء، جرى البحث في التطوّرات الأخيرة في الجنوب، وأهميّة تطبيق القرارات الدّوليّة.
وشكر مولوي" الجهود الّتي تبذلها السعودية، ووقوفها الدّائم إلى جانب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي التقى بخاري: نشكر الجهود التي تبذلها السعودية ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.