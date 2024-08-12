مولوي التقى بخاري: نشكر الجهود التي تبذلها السعودية ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان

التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ في مكتبه، السّفير السّعودي في لبنان ​وليد بخاري​، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة، لاسيّما على الصّعيدَين السّياسي والأمني.

وخلال اللّقاء، جرى البحث في التطوّرات الأخيرة في الجنوب، وأهميّة تطبيق القرارات الدّوليّة.

وشكر مولوي" الجهود الّتي تبذلها السعودية، ووقوفها الدّائم إلى جانب لبنان".