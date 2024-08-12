ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع ترقب بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى خلال أسبوع بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2453.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.50 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2493.90 دولار.

ويتوقع المستثمرون حاليا بنسبة 49 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 27.82 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.8 بالمئة إلى 944.60 دولار والبلاديوم 2.2 بالمئة إلى 924.75 دولار.