هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وحزب الله.
وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار بحلول الساعة 12.55 بتوقيت غرينتش نزولا من 3.72 شيكل يوم الجمعة، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل.
وأظهرت بيانات "فينيكس" أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة بسبب التوترات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.