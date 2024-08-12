هبوط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة بسبب التوترات بالمنطقة

هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وحزب الله.

وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار بحلول الساعة 12.55 بتوقيت غرينتش نزولا من 3.72 شيكل يوم الجمعة، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل.

وأظهرت بيانات "فينيكس" أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني.