مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يتمسك بإتاحة العودة لقتال بعد الصفقة ويطلب موافقة "خطية" أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على أن تكون لإسرائيل القدرة على العودة لقتال حماس بعد اكتمال الصفقة بل يطالب واشنطن بموافقة خطية.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الوسطاء في مفاوضات الدوحة تجاهلوا مطالب رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ونتنياهو وأرادوا حلولا وفق ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم السبت، إن الفريق الإسرائيلي المفاوض أطلع بنيامين نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة الأسرى.

وأشار إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة على أساس مقترح واشنطن.

وأعرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال، عن أمله في أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأمريكي وحدوث انفراجة في المفاوضات.