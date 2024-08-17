منح جامعية للطلاب في 180 دولة ممولة من المكسيك.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشر قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي تفاصيل قيام الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائى الدولى AMEXCID التابعة لوزارة الخارجية المكسيكية بالإعلان عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين لعام 2024 الذى تقدمه الحكومة المكسيكية والذى يمنح فرصة للطلبة المتفوقين من أكثر من 180 دولة من بينهم مصر للدراسة الجامعية أو الدراسات العليا فى أكثر من 90 مؤسسة تعليمية مكسيكية.

وأوضح أنه من ضمن الشروط للتقدم للبرنامج الإلمام الجيد باللغة الأسبانية.

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وأكدت أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.