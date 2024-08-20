أدرعي: أغرنا على مسلحين في مجمع قيادة وتحكّم تم إخفاؤه بمنطقة مدرسة مصطفى حافظ في غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت بشكل دقيق وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكريّة والقيادة الجنوبيّة، على مجموعة من المسلّحين في مجمع قيادة وتحكّم تمّ إنشاؤه وإخفاؤه في منطقة مدرسة "مصطفى حافظ" في مدينة ​غزة​".

وادّعى في تصريح، أنّ "هذا المجمّع كان يُستخدَم من قِبل عناصر حركة "حماس"، لتخطيط وتنفيذ هجمات ضدّ الجيش وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قبل الهجوم، تمّ اتخاذ سلسلة من التّدابير لتقليل احتماليّة إصابة المدنيّين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة واستخدام الصّور الجوّيّة، إضافةً إلى الاستعانة بمعلومات استخباراتيّة إضافيّة".

وأكّد أدرعي أنّ "الجيش سيستمرّ في العمل بقوّة وحزم ضدّ المنظّمات المسلّحة الّتي تستغلّ المدارس والمؤسّسات المدنيّة كملاذ آمن".