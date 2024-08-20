ترامب يعلن: كامالا هاريس لن تشارك في مناظرة 4 سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، في منشور عبر حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من أمس الإثنين، أن نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، كاملا هاريس، لن تشارك في مناظرة على قناة "فوكس نيوز" يجري بحث عقدها في 4 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المناظرة المقترحة بين ترامب وهاريس في ولاية بنسلفانيا، ويديرها مذيعا قناة فوكس نيوز، بريت باير، ومارثا ماكالوم.

وكتب ترامب تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي قال فيها: "أنا لست مندهشاً من هذا التطور، لأنني أشعر أنها تعلم أنه من الصعب للغاية، في أفضل الأحوال، أن تدافع عن تقلباتها القياسية في كل شيء كانت تؤمن به ذات يوم، بما في ذلك تصريحاتها بأنه لن يكون هناك أي عمليات تكسير هيدروليكي في بنسلفانيا، وأدائها الرهيب على الحدود".

وبحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب كان متردداً في البداية في مناظرة هاريس بعد أن علق الرئيس بايدن حملته لإعادة انتخابه، لأنها لم تكن المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي، قبل أن يوافق لاحقاً على مناظرتها بمجرد حصولها على ترشيح الحزب للرئاسة.

وأكد ترامب وهاريس أنهما سيشاركان في مناظرة في 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز".

وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه وافق أيضاً على مناظرة على قناة "إن بي سي نيوز" في 25 سبتمبر المقبل.

من جانبها، قالت حملة كامالا هاريس إنها ستنظر في إجراء مناظرة رئاسية ثانية في أكتوبر المقبل. كما وافقت الحملتان على إجراء مناظرة لمنصب نائب الرئيس على قناة "سي بي إس نيوز" في الأول من أكتوبر المقبل، بين حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أوهايو جي دي فانس.

وبدلاً من مناظرة فوكس نيوز، قال ترامب إنه سيشارك في لقاء جماهيري عام في بنسلفانيا مع المذيع في فوكس نيوز شون هانيتي.