حزب الله أعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في الجنوب واستهداف موقع بركة ريشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 20-08- 2024 لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة".
في بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء يوم الثلاثاء 20-8-2024 موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة".
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