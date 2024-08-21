حزب الله أعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في الجنوب واستهداف موقع بركة ريشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة ‏الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 20-08- 2024 لطائرة حربية صهيونية معادية ‏انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو مما أجبرها على التراجع باتجاه ‏فلسطين المحتلة".

في بيان آخر، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء يوم الثلاثاء 20-8-2024 موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة".