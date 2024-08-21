غارات إسرائيلية استهدفت عيتا الشعب وحولا ورامية

شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية طاولت بلدات حولا، عيتا الشعب رامية، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.

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