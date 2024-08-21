شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي تخطى 601 ألف جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 601 ألف و800 جندي، بينهم 1330 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقًا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء. تدمير 8518 دبابة وبحسب البيان، فقد دمرت القوات الأوكرانية 8518 دبابة، منها 5 دبابات أمس الاثنين، و16564 مركبة قتالية مدرعة، و17156 نظام مدفعية، و1166 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و926 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح البيان أيضًا تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13864 طائرة مسيرة، و2438 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23142 من المركبات وخزانات الوقود، و2885 من وحدات المعدات الخاصة. كاميرات المراقبة عبر الإنترنت وحثت وزارة الداخلية الروسية اليوم الثلاثاء، السكان في 3 مناطق حدودية بالقرب من أوكرانيا على إلغاء تنشيط تطبيقات المواعدة وكاميرات المراقبة عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة: "العدو يتعرف على عناوين بروتوكول الإنترنت على أراضينا على نطاق واسع، ويتصل عن بعد بالكاميرات غير الآمنة التي تراقب كل شيء من الساحات الخاصة إلى الطرق المهمة استراتيجيًا والطرق السريعة".

ونصحت الوزارة المواطنين بعدم استخدام خدمات المواعدة التي يمكن أن تستخدم أيضًا لجمع المعلومات.

كما نصحت وزارة الداخلية الجنود الروس بعدم فتح الرسائل النصية من مصادر إرسال غير معروفة، وكذلك بحذف المحادثات مع الجنود الآخرين إذا كانوا قد تعرضوا للأسر.

كما دعت سكان المناطق الحدودية إلى عدم مشاركة تسجيلات فيديو لمواكب عسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي.