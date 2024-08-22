شكرا لقرائتكم خبر عن "هذا ليس عصر الحرب".. أبرز رسائل "مودي" قبل زيارته لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي من المقرر أن يزور أوكرانيا غدا الجمعة، عن دعمه للسلام في المنطقة، وجدد دعوة لإنهاء الصراع عبر الدبلوماسية.

وقال مودي لمجموعة من الجالية الهندية في وارسو إن "هذا ليس عصر الحرب"، مضيفًا أن الهند "تدافع عن سلام دائم في هذه المنطقة"، وتؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل الصراع. زيارة ناريندرا مودي إلى أوكرانيا ومن المتوقع أن يغادر مودي وارسو متجها لكييف مساء اليوم الخميس، ليقوم بزيارته الأولى لأوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في 2022.

ويحاول رئيس الوزراء الهندي موازنة علاقته مع الغرب بعد تعرضه لانتقادات من الولايات المتحدة، إثر زيارته رفيعة المستوى لروسيا الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. العلاقات الهندية الأوكرانية وكان مودي وافق على نقل الرسائل بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم أنه لن يؤدّي دور وسيط رسمي، بحسب بلومبرج.

وهذا يعكس موقف نيودلهي الحساس بالوضع في الاعتبار علاقات الهند السياسية والاقتصادية الوثيقة مع روسيا، التي تورد للهند الأسلحة والنفط الرخيصين.

ويتوقع أن يلتقي مودي رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس في زيارته الأولى للبلاد منذ 1979، كما يرجح أن يلتقي قادة رجال الأعمال.