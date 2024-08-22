شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة سبعة أطفال جراء هجوم مسلح استهدف حافلة مدرسية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طفلان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح إثر تعرض حافلة مدرسية كانوا يستقلونها لهجوم مسلح اليوم بمدينة "أتك" في إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على الحافلة أثناء توجهها إلى المدرسة، مشيرة إلى أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاماً، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مفتش عام شرطة إقليم البنجاب عثمان أنور، أنه أمر قوات الأمن بشنّ عمليات تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع بعد شن الهجوم.

أعربت رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز، عن أسفها لمقتل طفلين في هذا الهجوم، كما وجهت بتوفير العلاج اللازم للأطفال الذين أصيبوا بجروح.