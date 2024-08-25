أنصار الله: الرد اليمني على الهجمات الإسرائيلية قادم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله أن الرد القوي والفاعل لحزب الله على الهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة يبرز الجدية والصمود الذي تتحلى به المقاومة في مواجهة التحديات ، وأوضح المكتب أن هذا الرد يُظهر التزام المقاومة في التمسك بوعودها وقدرتها على تحقيق الوعيد الموجه للعدو.

في تصريحاته، أشار المكتب إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن المقاومة في المنطقة قادرة على تحقيق الأهداف المحددة في مواجهة العدوان.

وأكد مجدداً على أن الرد اليمني ضد أي تصعيد أو عدوان آتٍ حتماً، مشدداً على أن الأيام والليالي المقبلة والميدان سيثبتان صدقية هذا التوجه والقدرة على تحقيق النتائج المطلوبة.

ودعا المكتب السياسي إلى الصمود والتماسك، مشيراً إلى أن كل الأفعال والأحداث الحالية تصب في إطار تعزيز قوة المقاومة وإظهار قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات.

إلغاء 50 رحلة دولية في مطار بن غوريون بعد هجوم مكثف لحزب الله

أعلن مدير مطار بن غوريون الدولي عن إلغاء 50 رحلة جوية دولية من بين 360 رحلة كان من المقرر إقلاعها اليوم. هذا القرار جاء في أعقاب الهجوم المكثف الذي شنه حزب الله، حيث أطلق 8000 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ فجر اليوم.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق والفوضى في المطار، حيث تسببت الهجمات في تراجع حركة الطيران وتأجيل العديد من الرحلات. وأشار مدير المطار إلى أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تأتي في مقدمة الأولويات، مما استدعى اتخاذ هذا القرار الصعب بإلغاء بعض الرحلات الدولية.

وتواصل السلطات الإسرائيلية متابعة الوضع عن كثب وتعمل على تقييم المخاطر بشكل مستمر، في ظل التهديدات المتزايدة على المنطقة. كما يتم تنسيق الجهود مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الطيران المدني واستئناف الرحلات بمجرد استقرار الأوضاع.

هذه الأحداث تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا كبيرًا في التوترات العسكرية، مما يعكس تأثيرها المباشر على الحياة اليومية وعمليات النقل الجوي في إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي: ضربات مكثفة تستهدف منصات صواريخ حزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية نفذت سلسلة من الغارات المركزة في الساعة الأخيرة، استهدفت خلالها منصات صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متعددة بجنوب لبنان. هذه الهجمات تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود بين الجانبين، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تدمير القدرات الصاروخية لحزب الله.

وأكد المتحدث أن الضربات تمثل جزءًا من استراتيجية موسعة تهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة من حزب الله، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية لضمان أمن الحدود وردع أي هجمات مستقبلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية مع لبنان يبقى متوترًا، مضيفًا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في الساعات القادمة.