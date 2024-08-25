بريطانيا تحذر من مخاطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الدولة البريطاني بات مكفادن عن قلقه البالغ من التصعيد الكبير في المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فعالة لتفادي حرب إقليمية، وأكد مكفادن أن الأحداث الأخيرة تمثل خطراً حقيقياً يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتكاتف للحد من هذا التصعيد.

في تصريحاته، شدد مكفادن على أهمية العمل العاجل لخفض التصعيد ومنع تطور الأوضاع إلى صراع طويل الأمد بين إسرائيل وحزب الله. وأعرب عن أمل المملكة المتحدة في ألا يكون ما جرى مؤخراً بداية لأعمال عدائية تمتد طويلاً، مما قد يؤدي إلى زيادة المعاناة الإنسانية وتعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وأضاف الوزير البريطاني أن بريطانيا تراقب الوضع عن كثب وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الهدوء والاستقرار. وأكد أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية ومنع أي تصعيد إضافي قد يفاقم الوضع الإقليمي.

شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبيد يطلب تحديثاً أمنياً

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عشر شركات طيران أجنبية قد ألغت صباح اليوم رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك في ضوء التصعيد الأمني الأخير في المنطقة. يأتي هذا القرار كإجراء احترازي استجابةً للتوترات المتزايدة والتقارير عن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الدولية.

في ذات السياق، أعلن مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه قد اتصل بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلباً للحصول على تحديثات أمنية حول الوضع الراهن. ومع ذلك، لم يتلقَ مكتب لابيد أي رد حتى الآن، مما يعكس حالة من الغموض والتوتر بشأن الوضع الأمني.

تؤكد هذه التطورات على حجم التأثير الذي يحدثه التصعيد العسكري على النشاط المدني والاقتصادي، حيث تبقى الخطوط الجوية الدولية مرهونة بالوضع الأمني في المنطقة.

السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب الوضع الأمني عن كثب مع التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها تتابع عن كثب الوضع الأمني المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. وأكدت السفارة في بيانها أنها على تواصل مستمر مع السلطات الإسرائيلية لتقييم التطورات الأخيرة.

يأتي هذا البيان في ظل التوتر المتزايد على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت المنطقة تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله. وأشارت السفارة إلى أنها تأخذ هذه التهديدات الأمنية على محمل الجد، مشددة على أهمية توخي الحذر في ظل هذه الظروف.

كما دعت السفارة المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى متابعة التحديثات الأمنية والبقاء على اطلاع دائم بتوجيهات السلطات المحلية لضمان سلامتهم.