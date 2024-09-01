شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع 109 اشتباكات مسلحة بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتبكت روسيا وأوكرانيا في العديد من المعارك على طول الجبهات شرقي أوكرانيا اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف، في بداية المساء أن اليوم شهد إجمالي 109 اشتباكات مسلحة. حرب روسيا وأوكرانيا وعادت المنطقة المحيطة ببلدة بوكروفسك على حدود منطقة دونباس، لتصبح النقطة المحورية لعمليات القتال.

وأشارت تقارير إلى أن الوحدات الروسية، اقتحمت خطوط الدفاع الأوكرانية 23 مرة بإسناد من المدفعية.

وذكرت هيئة الأركان العامة أنه جرى صد الهجمات، وذكرت تقارير أن روسيا شنت هجمات أيضا من محيط بلدة كوراخوفا القريبة. المعارك الروسية الأوكرانية ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بصورة مستقلة، وبحسب التقارير الروسية هزت هجمات المدفعية الروسية الثقيلة منطقة سومي أيضا، وقُصفت 15 قرية مختلفة على الأقل.

وتمر خطوط إمداد القوات الأوكرانية، التي دخلت منطقة كورسك غربي روسيا، عبر سومي، ولم ترد معلومات من الجانب الأوكراني عن سير التقدم في هذا الهجوم.